Хулиган, пират и сердцеед: Джонни Депп празднует 57-летие

Любовные неудачи после коротких интрижек, десятки загадочных татуировок на теле и хулиганские выходки с арестом — так голливудский актер Джонни Депп выглядит за кадром. 9 июня знаменитости исполняется 57 лет.

Джонни Депп родился 9 июня 1963 года в штате Кентукки в семье, где отец был инженером-строителем, а мама официанткой. Семья считалась неблагополучной, но артист смог добиться невероятного успеха вопреки всему.

Женщины Деппа

Статус голливудской звезды обязывает окружать себя красивыми женщинами. Джонни Депп не стал исключением. Он крутил романы с актрисами, певицами, моделями. Депп был искренне влюблен в своих избранницах, но вечно чем-то им не угождал: все его отношения оказывались краткосрочными. А сейчас он снова свободен. Вот главные любовные истории актера:

Художница Лори Энн Эллисон. Депп начал встречаться с художницей по гриму в 1983 году, когда артист еще не обрел мировую кинославу, а пытался построить музыкальную карьеру с группой The Kids, где играл брат Эллисон. Так пара и сошлась. Они поженились в канун Рождества того же года, а в 1985 году развелись.





Депп начал встречаться с художницей по гриму в 1983 году, когда артист еще не обрел мировую кинославу, а пытался построить музыкальную карьеру с группой The Kids, где играл брат Эллисон. Так пара и сошлась. Они поженились в канун Рождества того же года, а в 1985 году развелись. Актриса Дженнифер Грей. Звезда фильма «Грязные танцы» очаровала Джонни Деппа в 1989 году, но их отношения продлились всего пару месяцев. Ходили слухи, что за это время романтик Депп успел сделать Грей предложение, но девушка отказалась от замужества и выбрала карьеру.





Звезда фильма «Грязные танцы» очаровала Джонни Деппа в 1989 году, но их отношения продлились всего пару месяцев. Ходили слухи, что за это время романтик Депп успел сделать Грей предложение, но девушка отказалась от замужества и выбрала карьеру. Актриса Вайнона Райдер. С Райдер актер был вместе четыре года: пять месяцев они жили вместе, еще через пять месяцев на ее безымянном пальце появилось кольцо. Но отношения возлюбленных закончились прежде, чем они успели пожениться. Вайнона поспособствовала развитию карьеры Деппа, познакомив его с Тимом Бертоном, который стал его главным режиссером и большим другом. Райдер и Деппа можно увидеть вместе в фильме Бертона «Эдвард руки-ножницы».





С Райдер актер был вместе четыре года: пять месяцев они жили вместе, еще через пять месяцев на ее безымянном пальце появилось кольцо. Но отношения возлюбленных закончились прежде, чем они успели пожениться. Вайнона поспособствовала развитию карьеры Деппа, познакомив его с Тимом Бертоном, который стал его главным режиссером и большим другом. Райдер и Деппа можно увидеть вместе в фильме Бертона «Эдвард руки-ножницы». Супермодель Кейт Мосс. Один из самых ярких романов Деппа начался в 1994 году. Их отношения окрестили «кокаиновым романом», выходки парочки часто попадали на первые полосы журналов, а порой возлюбленные так дебоширили, что оказывалась в полицейском участке. Бурный роман продлился около четырех лет.



Фото : © rebelcircus.com

«Часть Кейт навсегда во мне. Большая часть меня скучает по ней, и я до сих пор не понимаю, почему мы не вместе и почему мысль о создании семьи не пришла нам в голову», — говорил через много лет в интервью Депп.





Один из самых ярких романов Деппа начался в 1994 году. Их отношения окрестили «кокаиновым романом», выходки парочки часто попадали на первые полосы журналов, а порой возлюбленные так дебоширили, что оказывалась в полицейском участке. Бурный роман продлился около четырех лет. «Часть Кейт навсегда во мне. Большая часть меня скучает по ней, и я до сих пор не понимаю, почему мы не вместе и почему мысль о создании семьи не пришла нам в голову», — говорил через много лет в интервью Депп. Актриса и певица Ванесса Паради. Француженка стала первой из женщин, кто подарил ему детей. Пара начала встречаться в 1998 году, как раз после разгульной жизни с Мосс. С Паради Депп остепенился и вел размеренный образ жизни. В 1999 году у него появилась дочь Лили-Роуз Мелоди, а в 2002 — сын Джон Кристофер (Джек) Депп. В 2012 пара рассталась, сохранив дружеские отношения.





Француженка стала первой из женщин, кто подарил ему детей. Пара начала встречаться в 1998 году, как раз после разгульной жизни с Мосс. С Паради Депп остепенился и вел размеренный образ жизни. В 1999 году у него появилась дочь Лили-Роуз Мелоди, а в 2002 — сын Джон Кристофер (Джек) Депп. В 2012 пара рассталась, сохранив дружеские отношения. Актриса Эмбер Херд. Со своей будущей пассией Депп познакомился еще будучи в отношениях с Паради, на съемках фильма «Ромовый дневник». Отношения начались в 2011 году, через три года пара поженилась, еще через два года — развелась. Развод оказался громким и тяжелым, тем более что Херд подала на развод спустя три дня после смерти матери Деппа. Отношения были официально расторгнуты в 2017 году.





Со своей будущей пассией Депп познакомился еще будучи в отношениях с Паради, на съемках фильма «Ромовый дневник». Отношения начались в 2011 году, через три года пара поженилась, еще через два года — развелась. Развод оказался громким и тяжелым, тем более что Херд подала на развод спустя три дня после смерти матери Деппа. Отношения были официально расторгнуты в 2017 году. Российская танцовщица Полина Глен. В 2019 году стало известно об отношениях Деппа с 20-летней Полиной Глен, которая выступала с go-go в различных заведениях Лос-Анджелеса. Их роман продлился чуть больше полугода, но Глен не смогла справиться с тяжбами Деппа и Эмбер Херд, поэтому пара рассталась.

Скандалы

Актер вел спокойный образ жизни, пока не связался с Кейт Мосс, именно с этими отношениями связывают его хулиганское поведение. Например, сильно повздорив со своей возлюбленной, он разгромил нью-йоркский отель, в котором жил. Тогда в 1994 году его арестовали в связи с намеренной порчей мебели в отеле.

Когда Депп остепенился и у него родилась дочь, он снова угодил за решетку. На этот раз за драку с папарацци во время ужина в ресторане Лондона.

Последним громким скандалом стало обвинение его бывшей супруги Эмбер Херд в домашнем насилии. В одном из интервью Херд назвала себя «жертвой домашнего насилии», после чего Депп потребовал 50 миллионов долларов за возмещение морально ущерба за подобные слова.

Тату со смыслом



Тело Джонни Деппа усеяно татуировками, с некоторыми из них связаны интересные истории. Например, во время романа с Вайноной Райдер он набил на предплечье «Winona Forever» (Вайнона навсегда). После разрыва он перебил надпись на «Wino forever», что означает «вечный алкоголик» или «вино навсегда».

На руке между большим и указательным пальцем набита мистическая цифра три, которую сам Джонни называет своим «специальным» числом. Это число его знака зодиака. И вообще у него много татуировок, так или иначе связанных с тройкой: три угла, три сердца, три прямоугольника.

Несколько татуировок у Деппа связаны с его фильмографией. Например, парящая ласточка на фоне восхода солнца над морем была нанесена на руку актера после выхода второй части фильма «Пираты Карибского моря», а символ из фильма «Храбрец» имеет особое значение для актера, поскольку это был его первый собственный фильм.

Джонни Депп:

«Первые тридцать пять лет своей жизни я был растерян: я не знал, чего я хочу, и кто я. Я страдал от одиночества и сам загонял себя в могилу: пил, ел всякую гадость, спал мало, курил как паровоз. Когда родные пытались меня остановить, я не понимал, думал, все это глупости. Но их слова засели у меня в голове. Если б я продолжал в том же духе, точно бы ноги протянул».