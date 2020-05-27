Россия случайно обвалила цены на нефть

Цены на нефть в среду обвалились после новостей о намерении России увеличить добычу нефти в июле.

Торги эталонной смесью Brent во вторник закрылись на цене выше 36 долларов за баррель впервые с марта 2020 года. Однако в среду стоимость сырья начала падать и опустилась до 35,44 доллара.

Контракты на американскую марку WTI с поставкой в июле также подешевели — на 1,8%, до 33,7 доллара. Накануне торги WTI закрылись выше 34 долларов впервые за 11 недель, пишет Bloomberg.

Нефть дешевеет на фоне новостей о том, что Россия собирается с июля начать наращивать добычу сырья в соответствии с апрельской сделкой ОПЕК+. Соглашение предполагает, что с середины лета общая квота по добыче вырастет на 1,7 миллиона баррелей в день.