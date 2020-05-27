Ростех создал суперприцел для оружия

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех приступил к серийному выпуску прицельной оптики со сверхэкономным драйвером. Разработали и создали прицел на Новосибирском приборостроительном заводе, сообщила пресс-служба корпорации.

Главное преимущество новой оптики — экономный расход энергии при работе в разных режимах яркости. При разряде батареи интенсивность подсветки прицельной сетки не снижается, а само устройство переходит в режим энергосбережения.

Фото: © предоставлено пресс-службой корпорации «Ростех»

Энергоэффективная технология уже интегрирована в прицел ПК-4, а в ближайшее время появится в моделях ПО104 и ПО156. Прицелы с новейшим управляющим устройством разработаны на Новосибирском приборостроительном заводе (НПЗ) Холдинга «Швабе».

«Применение конструкторского ноу-хау для производства сверхэкономного устройства позволило существенно улучшить тактико-технические характеристики линейки оптических прицелов. Приборы становятся умнее, автономнее и технологичнее», — сказал генеральный директор Новосибирского приборостроительного завода Василий Рассохин.