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Зеленский сделал подарок несуществующему президенту

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Офис президента Украины Владимира Зеленского обнародовал сведение о подарках от президентской четы лидерам мировых держав, которые были сделаны в рамках празднования Дня вышиванки. Среди мировых лидеров нашелся несуществующий президент.

Так, на сайте главы государства упомянут президент Канады, однако такой должности не существует. Страну возглавляет премьер-министр Джастин Трюдо, а формально главой государства является королева Великобритании Елизавета II.

Позднее пресс-служба украинского президента внесла исправление в свое сообщение, из него исчезло упоминание о президенте Канады. Скорее всего, под ним действительно подразумевался премьер-министр этой страны.

Зеленский и его команда ранее уже допускали ошибки в отношении Канады. Например, в июле 2019 года на официальном сайте украинского лидера анонсировалось, что он посетит столицу страны Торонто, в то время как канадской столицей является Оттава.

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