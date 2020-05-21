Зеленский сделал подарок несуществующему президенту

Офис президента Украины Владимира Зеленского обнародовал сведение о подарках от президентской четы лидерам мировых держав, которые были сделаны в рамках празднования Дня вышиванки. Среди мировых лидеров нашелся несуществующий президент.

Так, на сайте главы государства упомянут президент Канады, однако такой должности не существует. Страну возглавляет премьер-министр Джастин Трюдо, а формально главой государства является королева Великобритании Елизавета II.

Позднее пресс-служба украинского президента внесла исправление в свое сообщение, из него исчезло упоминание о президенте Канады. Скорее всего, под ним действительно подразумевался премьер-министр этой страны.

Зеленский и его команда ранее уже допускали ошибки в отношении Канады. Например, в июле 2019 года на официальном сайте украинского лидера анонсировалось, что он посетит столицу страны Торонто, в то время как канадской столицей является Оттава.