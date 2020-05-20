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Сбербанк во время пандемии выявил новые виды мошенничества

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк выявил несколько новых схем мошенничества, к которым прибегают злоумышленники во время пандемии коронавируса, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

«Активизировались мнимые кадровые интернет-агентства, которые предлагают трудоустройство на удаленке. Доверчивому соискателю надо заполнить анкету с личными данными. Затем приходит письмо, что он принят на работу и нужно срочно перевести деньги за некое оборудование. В результате — ни денег, ни работы», — сказал Кузнецов в интервью РИА Новости.

Набирает в настоящее время популярность у мошенников и схема с возвратом НДС. Злоумышленники публикуют в интернете видеоролики с предложением возврата налога на добавленную стоимость всем россиянам, оставшимся без дохода. В этой схеме клиенты переходят по мошеннической ссылке из описания к видеоролику и самостоятельно совершают расходные операции, что ведет к потере денег.

«На фоне коронавируса стали активно появляться интернет-компании, которые предлагают клиентам воспользоваться волатильностью криптовалют и сулят большую прибыль», — рассказал Кузнецов еще об одной схеме.

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В качестве наживки мошенники также используют тесты на COVID-19. На сайте объявлений желающим приобрести тесты присылают ссылку якобы для оплаты товара. Однако при переходе по ней жертва попадает на поддельный сайт и платит злоумышленнику.

Похожей схемой пользуются и продавцы масок, которые создают сайты с указанием ИНН и ОГРН реально существующих компаний, однако перевод денег клиент осуществляет на электронные кошельки мошенников, в результате клиент теряет деньги и не получает товар.

Мошенники для привлечения своих жертв копируют также популярные инициативы известных брендов и компаний, используя хештеги периода самоизоляции (#сидидома, #домалучше и прочее), и предлагают поучаствовать в акции, чтобы получить три тысячи рублей. Для этого якобы нужно сообщить данные карты и одноразовый СМС-пароль.

Тема: Распространение коронавируса
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Иркут 69

Планов громадье... Чего мы только не наслушались - удвоение ВВП, обгон Португалии, тандем, майские указы,...

nastya19944

Лет 20 назад тоже было много обещаний, только вот на деле все иначе.

Alvarius7

Никто не понимает, а она есть, как и многое бесполезное и непонятное в нашей стране.

47343

на каком этапе у нас будет прорыв ?

gena415

чё опеть жить станем лучше ? а мы уже привыкли жить Ху ёва и на с на их припоны и законы