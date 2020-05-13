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Количество безработных в России выросло вдвое

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Число безработных в России с середины апреля выросло почти вдвое, до более чем 1,4 миллиона человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Всего с 1 марта 2020 года в органы служб занятости обратились 1,654 миллиона российских граждан.

«Сегодня на ту дату, о которой мы говорим, — дату перехода на другой этап — количество зарегистрированных безработных в РФ выросло с 725,8 тысяч человек до 1, 434 миллиона человек, то есть практически удвоилось или возросло на 97,6%», — приводит ТАСС слова Голиковой.

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Вице--премьер добавила, что с 1 марта 2020 года в органы служб занятости обратились 1,654 миллиона российских граждан либо за поиском работы, либо за тем, чтобы получить соответствующее пособие.

Как сообщал ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, на 15 апреля количество безработных россиян составляло 735 тысяч человек.

Вице-премьер напомнила, что в нерабочие дни до 11 мая работали лишь отдельные предприятия, заработная плата в этот период выплачивалась за счет работодателей. «Мы понимали, что это все равно будет вызывать тревожные тенденции на рынке труда, приводить к тому, что ряд наших граждан будет терять работу» — отметила она.

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Топ комментариев

колобок11

Надеюсь он заблаговременно пожал руки в кремле и почихал на всех.

Partizan1996

Хорошая новость.👍 Хоть короновирус поможет россиянам сменить нашего президента.

1voland1

Ну ну! а через неделю у них заболеет силуанов или лавров! вот увидите! Это сказочка всемирного масштаба...

Ballazan

Срочно, лучших врачей ему! Малахова и Малышеву...

Иркут 69

Невелика потеря. Страна от этого ничего не потеряет... Разумеется, если это правда.