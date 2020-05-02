Церемонию вручения премии «Новое Радио AWARDS» покажет НТВ

Телеверсия вручения музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» пройдет на канале НТВ 3 мая, зрители увидят супершоу с участием самых актуальных исполнителей, сообщила пресс-служба канала.

В концертном шоу примут участие рэпер Баста, группы «Руки Вверх!» и Little Big. Помимо них выступят главные фрешмены и хитмейкеры года: Zivert, Artik &Asti, GAYAZOV$ BROTHER$, HammAli&Navai, kOtmOs, NILETTO, Настя Кудри и дуэт Игоря Николаева и ЭММЫМ.

Российским исполнителям вручат награду в нескольких номинациях, среди которых «Лучшая артистка» (представлены Zivert, Полина Гагарина, MARUV, Мари Краймбрери), «Лучший артист» (Тима Белорусских, Дима Билан, Макс Барских, Сергей Лазарев, Сергей Жуков), «Лучшая коллаборация», «Прорыв года» (представлены Тима Белорусских, Zivert, HammAli &Navai, GAYAZOV$ BROTHER$, RSAC &ELLA, NЮ, JONY»), «Лучший продюсер» и другие.

Режиссером-постановщиком церемонии выступил один из создателей российской версии проекта «Голос», а вести шоу доверили стендап-комику Илье Соболеву, известному своим безжалостным чувством юмора.

Шоу покажут на канале НТВ 3 мая в 22.40.

4 мая на YouTube-канале «Нового Радио» появится интернет-версия церемонии, в неё войдут кадры с камер, расположенных за кулисами шоу, музыкальные номера и другие эксклюзивные материалы, не попавшие в ТВ- трансляцию, а 6 мая станция представит документальное видео «Новое Радио AWARDS backstage», в котором расскажет о подготовке масштабного проекта.