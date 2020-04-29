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Муж Надежды Бабкиной рассказал о ее самочувствии после комы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Snegowsky / CC BY-SA 4.0

Гражданский супруг певицы Надежды Бабкиной Евгений Гор сообщил в Instagram, что артистку планируют выписать из больницы через 7-10 дней полностью выздоровевшей.

«Спешу сообщить вам, что мы каждый день на связи. У нее уже, как всегда, планов — миллион, и она рвется в бой. С трудом удается обуздать энергию. Врачи планируют отпустить ее домой через 7-10 дней уже полностью здоровой», — написал Гор.

Надежда Бабкина попала в больницу с диагнозом пневмония в начале апреля, тестирование на коронавирус показало отрицательный результат. Некоторое время певица находилась в искусственной коме и на ИВЛ, затем ее перевели в обычную палату.

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