Муж Надежды Бабкиной рассказал о ее самочувствии после комы

Гражданский супруг певицы Надежды Бабкиной Евгений Гор сообщил в Instagram, что артистку планируют выписать из больницы через 7-10 дней полностью выздоровевшей.

«Спешу сообщить вам, что мы каждый день на связи. У нее уже, как всегда, планов — миллион, и она рвется в бой. С трудом удается обуздать энергию. Врачи планируют отпустить ее домой через 7-10 дней уже полностью здоровой», — написал Гор.

Надежда Бабкина попала в больницу с диагнозом пневмония в начале апреля, тестирование на коронавирус показало отрицательный результат. Некоторое время певица находилась в искусственной коме и на ИВЛ, затем ее перевели в обычную палату.