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Звезда Marvel раскрыл подробности сериала про Зимнего солдата

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Первый мститель: Другая война»

Актер Себастиан Стэн, известный по роли Баки Барнса или Зимнего Солдата в киновселенной Marvel, рассказал, на что будет похоже новое шоу с его героем.

Он отметил, что сериал «Сокол и Зимний Солдат», по сложившимся у него ощущениям, в одно и то же время будет похож и на фильм, и на телешоу.

«Во многих отношениях это похоже и на фильм… Мне очень понравилось, что по духу он находился в мире фильма «Первый мститель: Другая война». Это был один из моих самых любимых опытов. Также сериал действительно заполнен множеством массивных, экшн-сцен, смешанных с глубоким акцентом на характер. Эти персонажи дают гораздо больше возможностей, чтобы исследовать их», — сказал актер в интервью порталу HollywoodReporter.

Кроме того, актер рассказал, что не был расстроен тем, что его персонаж не получил щит Капитана Америка. Ведь Стив Роджерс всегда убеждал лучшего друга детства Баки, что тот должен прожить жизнь, фактически отнятую у них в 1940-е годы, когда их завербовали.

«Я не думаю, что есть желание… принять эту роль. Сэм для меня всегда был очевидным претендентом для этого… В конце «Финала» для Стива или Баки на самом деле дело не в Щите Капитана», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сериалы по киновселенной — «Сокол и Зимний солдат» и «ВандаВижен» выйдут в этом году, а «Локи» — в следующем. При этом все полнометражные премьеры Marvel перенесены на более поздний срок из-за пандемии.

Съемки сериала «Сокол и Зимний Солдат» из-за эпидемии коронавируса были приостановлены, когда работа над картиной шла в Праге.

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Топ комментариев

cfty

Изоляция плавно переходит на май месяц! Вот все и обращение.

Alexander222

"...я вещаю прямиком из своего уютного бункера, где храню весь свой гиковский стафф..": бесконечно вру...

47343

А по заголовку я надеялся об отставке

лачинов

Не особо интересно. Нам удалось ... мы обязаны ... обеспечить и не допустить ... решать на местах ......

Uynachalnica

А спать можно? Или сидеть у телевизора и ждать, чтобы ничего не пропустить?