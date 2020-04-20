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Зафиксирована первая мутация коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Исследователи обнаружили первую значительную мутацию коронавируса SARS-CoV-2, изучив генетическую структуру 106 образцов возбудителя COVID-19.

Ученые исследовали образцы из 11 стран, при этом вирус-мутант был найден в образце пациента из Индии, говорится в статье, опубликованной на сайте bioRxiv. Мутация снизила способность патогена связываться с рецептором ACE2 на клетках человека.

Отмечается, что в результате вирус стал менее опасным для человека. Сравнительный анализ также показал, что геном вируса SARS-CoV-2 в целом значительно устойчивее и менее подвержен мутациям, чем вирус SARS, который вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2002-2003 годах.

Таким образом, создание универсальной вакцины против коронавируса может быть эффективным, тогда как против инфекции с большим количеством мутаций это станет куда более трудной задачей.

«Относительно стабильный геном SARS-CoV-2 является хорошим показателем для борьбы с эпидемией, поскольку меньшее количество мутаций дает надежду на быструю разработку вакцин и противовирусных препаратов», — говорится в статье.

Несмотря на то, что SARS-CoV-2 имеет относительно низкую частоту мутаций, новая мутация с другими иммунными характеристиками и вирулентностью уже появилась, поэтому ученым и медикам следует сохранять бдительность.

Тема: Распространение коронавируса
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