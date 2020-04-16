Кончаловский снимет фильм про коронавирус

Режиссер Андрей Кончаловский начал работу над новым документальным фильмом «Карантин по-русски», в сюжет войдут записи россиян на главные вопросы о вирусе, сообщила PR- служба продюсерского центра режиссера.

Кончаловский попросил россиян присоединиться к созданию проекта. Для этого всем желающим нужно записать видеоответы на несколько вопросов о коронавирусе. Среди вопросов, которые ставит режиссер: каким источникам информации вы доверяете, а каким — нет, чего вам не хватает в условиях самоизоляции, чем вы это компенсируете, чего вы боитесь?

«Мне бы хотелось, чтобы вы записали для меня небольшие видеофрагменты с ответами на вопросы, которые меня волнуют. На эти вопросы нельзя ответить просто "да" или "нет": нужно порассуждать, поделиться своими мыслями и чувствами. Каждый ответ важен, каждое переживание уникально, а все вместе они дадут нам картину жизни нашей страны", — сказал Кончаловский.

Чтобы режиссер увидел запись, видео нужно опубликовать в соцсетях с хэштегом «карантинпорусски» или «карантин_по_русски», или отправить ответ на почту karantin@konchalovsky.ru.

«Из присланных вами фрагментов мы постараемся сложить фильм, который сохранит нашу общую память об этом времени», — пообещал Кончаловский.

Российский режиссер Андрей Кончаловский наиболее известен по таким фильмам как «Рай», «Грех», «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», «Глянец».