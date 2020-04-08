«Вектор» готов испытать вакцину от COVID-19 на людях в мае

Новосибирский центр вирусологии «Вектор» готов перейти к испытаниям вакцины от коронавируса в мае, пропустив стадию доклинических исследований, если разрешит Минздрав, добровольцы уже набраны, сообщил директор центра Ринат Максютов во время совещания с президентом Владимиром Путиным.

Максютов представил график работы над вакциной: до 10 мая получат серию вакцины, до 22 июня проведут доклинические исследования эффективности и безопасности вакцин, а затем с тремя самыми эффективными вакцинами перейти на первую фазу клинических исследований к концу июня.

Однако в США перешли к клиническим испытаниям после короткого эксперимента на мышах, и «Вектор» готов пойти на такой шаг, если разрешит Минздрав. Тогда испытания на 180 добровольцах начнутся в мае.

«В нашем портфеле вакцин против нового коронавируса есть технологические платформы, которые уже проверены на людях в клинических исследованиях для других инфекций. То есть в первую очередь это пептидная вакцина и живая культуральная вакцина», — сообщил директор «Вектора».

Он отметил, что определены геномные последовательности 55 вирусных изолятов, циркулирующих в Российской Федерации. Анализ всех геномов показывает очень высокий уровень идентичности, более чем 99,9 %, поэтому «Вектор» подтверждает низкую изменчивость коронавируса.