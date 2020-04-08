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«Вектор» готов испытать вакцину от COVID-19 на людях в мае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирский центр вирусологии «Вектор» готов перейти к испытаниям вакцины от коронавируса в мае, пропустив стадию доклинических исследований, если разрешит Минздрав, добровольцы уже набраны, сообщил директор центра Ринат Максютов во время совещания с президентом Владимиром Путиным.

Максютов представил график работы над вакциной: до 10 мая получат серию вакцины, до 22 июня проведут доклинические исследования эффективности и безопасности вакцин, а затем с тремя самыми эффективными вакцинами перейти на первую фазу клинических исследований к концу июня.

Однако в США перешли к клиническим испытаниям после короткого эксперимента на мышах, и «Вектор» готов пойти на такой шаг, если разрешит Минздрав. Тогда испытания на 180 добровольцах начнутся в мае.

«В нашем портфеле вакцин против нового коронавируса есть технологические платформы, которые уже проверены на людях в клинических исследованиях для других инфекций. То есть в первую очередь это пептидная вакцина и живая культуральная вакцина», — сообщил директор «Вектора».

Он отметил, что определены геномные последовательности 55 вирусных изолятов, циркулирующих в Российской Федерации. Анализ всех геномов показывает очень высокий уровень идентичности, более чем 99,9 %, поэтому «Вектор» подтверждает низкую изменчивость коронавируса.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Gunja

Правильно, потому что понятие "конкуренция" нашим властям не знакома.

xarakire

Вот как Путин любит население России и своих друзей не бросает, что бы на хамон с икоркой чёрной и красной...

fermer22

похоже, что теперь даже "прикрываться масками добродетели" не нужно

колобок11

Да, да, нельзя россиянам отдавать всё за дёшево, мы очень, очень "богатые", мы обязаны всё до копейки...

SDF0744

дешевый бензин добро пожаловать! Пусть сечин сосет у миллера с голоду!