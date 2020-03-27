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Шнуров опубликовал стихотворение о последствиях карантина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © shnurovs, instagram.com/shnurovs

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение о жизни в карантине из-за коронавируса и его последствиях, сравнив происходящее с концом света.

Шнуров опубликовал свое новое стихотворение, посвященное пандемии в Instagram. В произведении он рассуждает от том, что во время карантина люди ходят по квартире только от плиты до уборной, а развлечься можно лишь игрой на гитаре у конфорки плиты. О последствиях карантина Шнуров написал так:

А когда сгорят все вклады,
Слез не надо, не реви.
Грустную спою балладу
О моей к тебе любви.
Нет лекарства и совета,
Мы в реальности иной.
Если это конец света,
Просто будь сейчас со мной.

По данным Минздрава РФ на утро 26 марта, в России коронавирус подтвержден у 840 человек, большинство инфицированных в Москве и Московской области.

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А мобилизацию будем объявлять? Тогда сможем всех переодеть в ОЗК и противогазы!