Шнуров опубликовал стихотворение о последствиях карантина

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение о жизни в карантине из-за коронавируса и его последствиях, сравнив происходящее с концом света.

Шнуров опубликовал свое новое стихотворение, посвященное пандемии в Instagram. В произведении он рассуждает от том, что во время карантина люди ходят по квартире только от плиты до уборной, а развлечься можно лишь игрой на гитаре у конфорки плиты. О последствиях карантина Шнуров написал так:

А когда сгорят все вклады,

Слез не надо, не реви.

Грустную спою балладу

О моей к тебе любви.

Нет лекарства и совета,

Мы в реальности иной.

Если это конец света,

Просто будь сейчас со мной.

По данным Минздрава РФ на утро 26 марта, в России коронавирус подтвержден у 840 человек, большинство инфицированных в Москве и Московской области.