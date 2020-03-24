Годовалый ребенок на Алтае попал в базу должников

Полуторагодовалый ребенок в Алтайском крае попал в базу должников судебных признаков из-за долгов по квартире бывшего владельца квартиры.

Информация появилась в паблике «ИнцидентБарнаул» в «ВКонтакте». Один из участников рассказал, что в апреле прошлого года на средства материнского капитала была куплена квартира в селе Быстрянка Красногорского района.

Собственниками квартиры в равных долях стали двое детей 2018 и 2015 годов рождения. Как он узнал позже от приставов, которые пришли забирать холодильник и телевизор, у предыдущего собственника имелись долги за квартиру.

«Пристава какое право имеют забирать имущество, если у них его нет? Подгузники если только. Сейчас дети на сайте у приставов висят», – рассказал мужчина.

По данным судебных приставов, исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества.