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«Яндекс» запустит платформу для дистанционного обучения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

«Яндекс» создаст и запустит бесплатную платформу для полноценного дистанционного обучения, говорится в сообщении компании. Она заработает 30 марта и объединит инструменты для проведения интерактивных видеотрансляций занятий и общения класса с учителем, а также видеоуроки от ведущих преподавателей по всем предметам.

Инструменты для полностью удаленного ведения уроков появятся в «Яндекс.Учебнике». Преподаватели смогут проводить в нем интерактивные видеотрансляции, проверять домашние задания и получать обратную связь от учеников при помощи чатов и голосовых сообщений.

«В сложившейся ситуации мы хотим помочь родителям, учителям и ученикам, которые столкнулись с необходимостью перейти на дистанционное обучение. Наша главная задача — сохранить образовательный процесс максимально привычным», — отметила генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина.

С 1 апреля на платформе заработает полноценная онлайн-школа для 5-11 классов, которая будет доступна всем школьникам страны. Трансляции будут идти в школьные часы. При этом для младших классов по отдельным предметам также предусмотрены лекции.

Для учеников выпускных классов учителя-составители заданий ЕГЭ будут вести трансляции семинаров по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ с персональными рекомендациями и заданиями в «Яндекс.Репетиторе».

Отмечается, что задания «Яндекс.Учебника» дети могут выполнять с любых устройств, а учителя получают всю статистику и возможность корректировать план обучения на основе полученной обратной связи.

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