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Вин Дизель рассказал о неожиданных героях в четвертом «Торе»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Стражи галактики»

Американский актер Вин Дизель рассекретил появление героев «Стражей галактики» в четвертом «Торе», а своего героя назвал «Альфа-Грутом».

Дизель, являющийся «голосом» одного из Стражей, малыша Грута, рассказал изданию Comicbook, что в фильме «Тор: любовь и гром», премьера которого назначена на 5 марта 2021 года, появится его персонаж вместе с несколькими членами команды Стражей.

В последний раз зрители видели их в финальных «Мстителях», когда Стражи вместе с Тором собирались отправиться в путешествие по космосу.

Вин Дизель добавил, что поклонники увидят «Альфа-Грута». Он не раскрыл подробности, но фанаты уже предположили, что это будет более мощная версия Грута или же он станет лидером команды. Также высказываются предположения, что в фильме, возможно, появятся сородичи Грута.

#Кинематограф
Локи вернется в четвертом «Торе»

«Об этом еще никто не знает. Возможно, я не должен был ничего говорить», – сказал актер.

Инсайдеры сообщали, что сюжет фильма будет связан с финалом мини-сериала про Локи. Здесь будет рассказана история версии Локи времен нашествия читаури на Нью-Йорк, который сбежал через портал с Тессерактом. Кроме того, в четвертом сольнике Бога грома вернется бывшая возлюбленная Тора Джейн. Новость о том, что именно она станет новым Тором, ранее крайне разозлила фанатов.

Что касается третьих «Стражей галактики», судьба которых долго была «подвешена» из-за скандала с провокационными высказываниями режиссера Джеймса Ганна, дата начала съемок неизвестна. Однако сообщалось, что фильм выйдет не позже 2023 года.

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