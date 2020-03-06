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Длинные выходные к 8 марта ждут жителей России

Источник:
Sibnet.ru
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Международный женский день 8 марта принесет гражданам России длинные выходные и сокращенную рабочую неделю.

Выходные начнутся 7 марта, в субботу, и закончатся 9 марта – в понедельник. Отдыхать страна будет три дня, так как праздник — Международный женский день — выпадает на воскресенье, и поэтому выходной день переносится.

Вторая неделя марта, которая последует за длинными выходными, будет сокращенной — рабочие дни с 10 по 13 число.

8 марта — один из наиболее популярных праздников в стране, его отмечают 88% россиян.

Где еще празднуют 8 марта?

Международный женский день исторически появился как день солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию. В ООН отмечается с 1975 года.

Сейчас 8 марта — национальный праздник и выходной в Анголе, Гвинее-Бисау, Замбии, Камбодже, Кении, КНДР, Мадагаскаре, Монголии, Уганде и Эритрее. В Лаосе — это выходной день только для женщин, а в Китае женщинам разрешают работать укороченный день.

Также женский день отмечают в республиках бывшего СССР: Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Молдавии, Узбекистане, Украине, Таджикистане, Туркмении, Абхазии и Южной Осетии.

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