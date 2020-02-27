Президент нашел способ борьбы с «утечкой мозгов» из России

Президент России Владимир Путин считает, что «утечка мозгов» связана с тем, что люди ищут высокооплачиваемую работу и для борьбы с этим явлением государство должно повышать оплату труда.

Говоря об оттоке специалистов, президент напомнил поговорку «рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше». «Значит, государство должно создавать условия для того, чтобы привлекать высококлассных специалистов к нам», — сказал Путин в интервью ТАСС.

По словам президента, есть два пути предотвращения эмиграции специалистов: либо «закрывать» страну по опыту СССР, либо же создавать достойные условия для труда и хорошо платить. Первый вариант невозможен, но и у второго есть недостатки.

«Вот в гражданской авиации начали платить [больше], потому что нужны были иностранные специалисты, — сразу перекос на рынке труда, [это] сказалось на военных летчиках, и те с удовольствием уходят из армии, садятся в кресло второго пилота гражданской авиации», — пояснил президент.

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Вариант с принудительным ограничением оттока специалистов глава государства также не исключил. «Хватать и не пущать, обременять какими-то дополнительными обязательствами. Скажем, человек получил высшее образование, значит, он не может уехать, должен работать здесь, сделать то-то и то-то либо вернуть деньги и так далее. Так предлагается сделать в сфере здравоохранения», — сказал Путин.

Этот вариант он назвал «в целом возможным». По мнению Путина, было бы справедливо, если бы выпускники, обучающиеся по целевым программам, работали по контракту с государством или возвращали бы деньги в бюджет.

Президент отметил, что уже сейчас государство создает систему поддержки труда, которая позволяет не только не допускать утечки мозгов, но и привлекать специалистов из-за рубежа. «Невозможно всех удержать. Или не надо столько готовить. И так плохо, и так плохо. Но возврат есть, и желающих не так и мало», — заключил он.