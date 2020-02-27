НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Кожевникова поставила хейтеров на место идеальным телом

Источник:
Sibnet.ru
162 0
Фото: © mkozhevnikova instagram.com/mkozhevnikova

Актриса Мария Кожевникова назло моралистам и хейтерам разместила в Instagram фотографию 11-летней давности, где она позирует почти обнаженной для мужского журнала.

«Мне приятно смотреть на мое идеальное тело 11 летней давности! Это хороший мотиватор для меня перед летом ходить в спорт зал, который терпеть не могу, и правильно питаться! Пожалуй, повешу эту обложечку на свой холодильник, как оберег. И Вам, мои "доброжелатели", разрешаю», — написала под снимком Кожевникова.

Такой поступок актриса объяснила попыткой ботов-моралистов унизить и упрекнуть ее собственным телом. Дело в том, что комментаторы бывшего секс-символа сериала «Универ» то и дело пишут звезде о ее плохой форме. Якобы актриса не может сбросить лишние килограммы.

Актриса Мария Кожевникова прославилась благодаря роли Аллы в сериале «Универ», где сыграла глуповатую, но очень сексапильную студентку. Сейчас Кожевникова примерная мама троих мальчиков, и в ее соцсети крайне редко публикуются откровенные снимки. 

Еще по теме
Имя участника «Евровидения» от России вызвало недоумение
Пригожин предложил отправлять на «Евровидение» низкопробных артистов
Клип Лободы в образе монстра вызвал отвращение у поклонников
Украина представила участника на «Евровидение»
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко обвинил Россию в принуждении к интеграции
•
Президент нашел способ борьбы с «утечкой мозгов» из России
•
Минюст пересмотрит дорожные штрафы в новом КоАП
•
Авто с защитой от коронавируса вызвало ажиотаж в Китае
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Красноярский авиаполк перевооружат ракетами «Кинжал»
Сибирь 27.02.2020 18:11
Томичка лишилась миллиона за излишнюю откровенность
Сибирь 27.02.2020 15:50
Военные в Хакасии получат новейшие комплексы С-350 «Витязь»
Сибирь 27.02.2020 15:49
Автомобиль в Иркутске разорвало на части после столкновения
Сибирь 27.02.2020 15:28
Самое популярное
Почему бензин в России не дешевеет вслед за нефтью
10714
Видео посадки самолета на лед Байкала появилось в Сети
6878
Обвиняемые в убийстве экс-мэра Киселевска были серийными грабителями
5340
Власти Красноярска оценили репост Греты Тунберг
4457
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко обвинил Россию в принуждении к интеграции
•
Президент нашел способ борьбы с «утечкой мозгов» из России
•
Минюст пересмотрит дорожные штрафы в новом КоАП
•
Авто с защитой от коронавируса вызвало ажиотаж в Китае
Подробности
•
Четвертый день Масленицы: Разгул
•
Как законно потратить маткапитал в 2020 году?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин призвал оппозицию к конкретному разговору
69
Путин объяснил вымирание россиян
67
США лишат Россию новых технологий
52
США сымитировали ядерный удар по России
48
Путин заявил об оснащении армии «оружием будущего»
46