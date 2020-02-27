Кожевникова поставила хейтеров на место идеальным телом

Актриса Мария Кожевникова назло моралистам и хейтерам разместила в Instagram фотографию 11-летней давности, где она позирует почти обнаженной для мужского журнала.

«Мне приятно смотреть на мое идеальное тело 11 летней давности! Это хороший мотиватор для меня перед летом ходить в спорт зал, который терпеть не могу, и правильно питаться! Пожалуй, повешу эту обложечку на свой холодильник, как оберег. И Вам, мои "доброжелатели", разрешаю», — написала под снимком Кожевникова.

Такой поступок актриса объяснила попыткой ботов-моралистов унизить и упрекнуть ее собственным телом. Дело в том, что комментаторы бывшего секс-символа сериала «Универ» то и дело пишут звезде о ее плохой форме. Якобы актриса не может сбросить лишние килограммы.

Актриса Мария Кожевникова прославилась благодаря роли Аллы в сериале «Универ», где сыграла глуповатую, но очень сексапильную студентку. Сейчас Кожевникова примерная мама троих мальчиков, и в ее соцсети крайне редко публикуются откровенные снимки.