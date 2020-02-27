Кожевникова поставила хейтеров на место идеальным телом

Актриса Мария Кожевникова назло моралистам и хейтерам
разместила в Instagram
фотографию 11-летней давности, где она позирует почти обнаженной для мужского
журнала.
«Мне приятно смотреть на мое идеальное тело 11 летней
давности! Это хороший мотиватор для меня перед летом ходить в спорт зал,
который терпеть не могу, и правильно питаться! Пожалуй, повешу эту обложечку на
свой холодильник, как оберег. И Вам, мои "доброжелатели",
разрешаю», — написала под снимком Кожевникова.
Такой поступок актриса объяснила попыткой ботов-моралистов
унизить и упрекнуть ее собственным телом. Дело в том, что комментаторы бывшего
секс-символа сериала «Универ» то и дело пишут звезде о ее плохой форме. Якобы
актриса не может сбросить лишние килограммы.
Актриса Мария Кожевникова прославилась благодаря роли Аллы в
сериале «Универ», где сыграла глуповатую, но очень сексапильную студентку. Сейчас
Кожевникова примерная мама троих мальчиков, и в ее соцсети крайне редко
публикуются откровенные снимки.