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Литва проиграла международный суд «Газпрому»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Литва проиграла «Газпрому» в суде дело о компенсациях в 1,4 миллиарда евро за завышенные цены на газ.

Верховный суд Швеции отклонил просьбу Литвы и не стал пересматривать решение Апелляционного шведского суда, который встал на сторону российской компании. Таким образом, литовская сторона проиграла суд в последней инстанции, пишет ТАСС.

Литовские представители пытались доказать, что «Газпром» завышал цены на поставки газа в 2004-2012 годах, пользуясь монопольным положением на литовском рынке. В 2016 году Стокгольмский арбитраж отклонил первоначальные требования Вильнюса.

Теперь Литва должна возместить все судебные издержки «Газпрому». Кроме этого, правительство уже потратило на процесс против российской компании более 10 миллионов евро.

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Muzykant

РПЦ во главе с Гундяевым только отвращение вызывать и могут.

pilot995

Насколько я знаю, призывник ещё не служит в армии.

Muzykant

Сколь народу америкосы отправили в мир иной добиваясь своей цели?

Uynachalnica

Интересно, а чего тогда права на Победу себе "приписала", а судья Арановский?!

Voennii

Сибнет а своём репертуаре, статью девочка писала, а редактор тоже девочка.