Литва проиграла международный суд «Газпрому»

Литва проиграла «Газпрому» в суде дело о компенсациях в 1,4 миллиарда евро за завышенные цены на газ.

Верховный суд Швеции отклонил просьбу Литвы и не стал пересматривать решение Апелляционного шведского суда, который встал на сторону российской компании. Таким образом, литовская сторона проиграла суд в последней инстанции, пишет ТАСС.

Литовские представители пытались доказать, что «Газпром» завышал цены на поставки газа в 2004-2012 годах, пользуясь монопольным положением на литовском рынке. В 2016 году Стокгольмский арбитраж отклонил первоначальные требования Вильнюса.

Теперь Литва должна возместить все судебные издержки «Газпрому». Кроме этого, правительство уже потратило на процесс против российской компании более 10 миллионов евро.