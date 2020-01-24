Ученые впервые вырастили аналог ядовитой железы змей

Европейские биологи превратили стволовые клетки змей в искусственный аналог их желез, в которых вырабатывается яд. Создание подобных желез начительно ускорит появление новых лекарств и противоядий

«Каждый год от укусов змей умирает свыше ста тысяч человек, большая часть которых — в развивающихся странах. При этом технологии производства противоядий почти не поменялись с XIX века. Абсолютно ясно, что на подобные лекарства существует спрос, который сейчас ничем не удовлетворен», — приводит РИА Новости слова одного из авторов работы, молекулярного биолог из Утрехтского университета Ганса Клеверса.

Яды и токсины многих грибков, змей, рыб и микробов сейчас активно используются в качестве компонентов разных лекарств, лабораторных реактивов и в самых разных других целях. В частности, несколько лет назад французские биологи использовали яд черной мамбы для создания мамбалгина, очень эффективного обезболивающего, котороые не вызывает зависимости.

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Подобный подход работает гораздо быстрее, чем выращивание и «доение» змей на фермах. Кроме того, он дешевле, чем производство яда или противоядий при помощи пересадки генов змей в геном микробов и дрожжей. Сейчас нидерландские биологи создают своеобразную «библиотеку» из 50 типов подобных искусственных ядовитых желез разных видов змей. Работа с ней поможет медикам спасать жизни многих тысяч людей, укушенных этими рептилиями.

Российские ученые, в свою очередь, нашли другой мощный анальгетик в щупальцах морских полипов — актиний, а также обнаружили в яде морских улиток-конусов очень быстрый аналог инсулина. Все эти вещества, как надеются ученые, помогут создать более эффективные или уникальные лекарства в самое ближайшее время.