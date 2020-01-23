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Маткапитал разрешат использовать на постройку дачи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума рассмотрит внесенные правительством поправки в законодательство, которые разрешат тратить средства материнского капитала на строительство дома на садовом участке, сообщатся на сайте парламента.

«Этим законопроектом мы расширяем для семей с детьми возможности использования материнского капитала. После принятия закона они смогут вложить выделенные государством деньги в строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Сейчас на средства материнского капитала можно построить дом только на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства. Однако с 1 января 2019 года вступил в силу закон, разрешающий такое строительство и на садовом участке, именно поэтому потребовались законодательные поправки.

По словам Володина, «принятие инициативы особенно важно в преддверии реализации тех мер по поддержке семей с детьми, о которых говорил в послании президент РФ Владимир Путин». Речь идет о распространении программы материнского капитала на семьи, где родился первый ребенок.

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Домострой #Право #Дача #Законы
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