Зодиак любви: кто найдет личное счастье в 2020 году

Астрологи советуют в 2020 году больше концентрироваться на деловых и трудовых свершениях. Но есть счастливчики, которым звезды дадут шанс и на серьезные перемены в личной жизни. Для разных знаков Зодиака способы и благоприятное время для обретения любви будут разными, поэтому важно не пропустить подходящие периоды и правильно сформировать цели.

«Год 2020 совсем не про любовь… Энергии очень жесткие, деловые, политические, настраивающие на работу, даже больше на трудовые подвиги, чем на романтику и личную жизнь. Но, если очень постараться, то можно найти отдушину», — сказала Sibnet.ru новосибирский астролог Елена Альмах.

Для Раков откроется возможность для официального заключения брака. У Дев есть вероятность встретить свою идеальную любовь.

«Но для этого нужно посмотреть на брак, на любовь как на конкретную цель, чётко понять, кого вы хотите видеть рядом с собой, какие выстраивать отношения. Заложите себе программу «Мой идеальный брак» или «Моя любовь на всю жизнь». И будьте серьезны и рассудительны! И работайте над собой, формируйте из себя идеального мужа или идеальную жену», — сказала Альмах.

Есть еще одна замечательная возможность открыть так называемые «ворота Золушки» (астрологический аспект в гороскопе, когда можно осуществить любые мечты, в том числе о браке) для рожденных в года Кролика, Козы и Свиньи в феврале, сентябре и декабре. В апреле это более вероятно для Кроликов и Коз, в ноябре – для Коз и Свиней. Есть такая возможность и для рожденных в январе Водолеев в самом конце 2020 года.

Периоды любви

Особенно романтическим периодом в году, когда Венера будет проходить по сильным знакам, по словам известного астролога Василисы Володиной, будет с 14 января по 7 февраля, с 5 марта по 3 апреля, с 28 октября по 21 ноября.

«Эти моменты времени прекрасно подходят для гармонизации существующего любовного союза и для новых знакомств, если вы еще одиноки», — написала Володина на странице в Instagram.

Особенными для личной жизни станут коридоры затмений — первая половина января 2020 года, весь июнь и первая неделя июля. А также время с 28 ноября по 16 декабря.

«Это время подходит для того, чтобы выяснить отношения, если вы уверены, что это нужно сделать. Для стратегических шагов, для больших изменений. Брак регистрировать не советую, как и скандалить попусту. А вот по принципиальным вопросам отстаивать свою точку зрения не грех», — отметила Володина.

Нелегким для отношений станут периоды, когда Венера будет в Овне, Деве и Скорпионе — с 8 февраля до 4 марта, с 3 по 27 октября, с 22 ноября по 15 декабря. Эти периоды времени не назовешь прекрасными для заключения брака, а новым знакомствам в это время сопутствует масса проблем.

«В дни, когда Венера идет по знаку Овна, старайтесь руководствоваться не только собственными порывами, а слышать еще и голос желаний партнера. Венера в Деве сделает отношения суше и прагматичнее. Не всегда плохо, главное не упасть в полную холодность», — написала астролог. Венера в Скорпионе, наоборот, чрезмерно раздувает страсти и преувеличивает желание страдать, идти сложными путями.