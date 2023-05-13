Первый успех: какие фильмы прославили российских актеров

Имена этих российских актеров сейчас знает каждый киноман. На счету современных звезд десятки проектов разных жанров, но когда-то знаменитыми их сделал один-единственный фильм.

У каждого актера есть культовый фильм, который стал своеобразной визитной карточкой. Одни артисты просыпаются популярными после первой кинороли, как это случилось с Алексеем Чадовым. Другим нужны годы для признания, например, Денис Никофоров стал знаменитым только через восемь лет после своего первого фильма.

Денис Никифоров — «Бой с тенью»

По сюжету, Артем Колчин (Никифоров) — всемирно известный боксер, претендент на чемпионский титул. Однако серьезная проблема со зрением сводит на нет его шансы на победу в решающем бою. Артем ослеп и стал изгоем без поддержки и денег.

Чтобы вернуться в спорт, ему придется найти деньги на дорогостоящую операцию, спасти любимую девушку от наемных убийц и поквитаться с предателями.

Фото: © кадр из фильма «Бой с тенью»

В фильме режиссера Алексея Сидорова, который также работал над сериалом «Бригада», снялись знаменитые актеры — Андрей Панин, Елена Панова, Дмитрий Шевченко, Сергей Безруков, Павел Деревянко, Иван Макаревич. Всего вышло три фильма про Колчина, и за актером Никифоровым закрепилась слава боксера. Сам артист был беспощаден к своему герою.

«Мы много думали над тем, чем же все закончить. Мне, например, хотелось, чтобы в финале Колчин как-нибудь красиво умер — все же до сих пор помнят, как убивали Бельмондо в "Профессионале", ну или гибель героев Скорсезе и Копполы. Во всяком случае, я представлял что-то подобное», — говорил он в интервью.

Александр Петров — «Полицейский с Рублевки»

Первый сезон «Полицейского с Рублевки» вышел в 2016 году. Тогда страна узнала Сашу Петрова как полицейского Гришу Измайлова. Герой сериала моментально пришелся по душе зрителям. Он сильный, умный, справедливый, с потрясающим чувством юмора и умеет по-настоящему любить.

Петров участвовал в «Полицейском с Рублевки» четыре сезона сериала и один полнометражный фильм. Потом покинул проект. Напрямую актер не говорил о причинах ухода, но давал понять — он не хочет врасти в роль Измайлова, а желает развиваться дальше.

Фото: © кадр из сериала «Полицейский с Рублевки»

После «Полицейского с Рублевки» без Петрова, как шутили в Сети, не обходился ни одни фильм: «Притяжение», «Лед», «Гоголь», «Звоните ДиКаприо», «Т-34», «Герой», «Текст», «Стрельцов» и еще два десятка проектов всего за пять лет.

Павел Прилучный — «На игре»

Фильм рассказывает о команде геймеров, которая после оглушительной победы на турнире по киберспорту получает уникальные способности: теперь и в жизни они лучшие бойцы, стрелки и гонщики. Властные структуры предлагают геймерам работу, но вскоре выясняется, что они не герои, спасающие страну, а банальные наемные убийцы.

Фото: © кадр из фильма «На игре»

Павел Прилучный сыграл в фильме антигероя. Однако это не помешало зрителям полюбить и запомнить харизматичного артиста. Более того, сам актер считает, что амплуа злодея к нему не пристанет.

«У меня есть исполненные роли, где я совсем другой. Более позитивный», — говорил он о своем персонаже.

Данила Козловский — «Мы из будущего»

Козловский начал карьеру актера кино с сериала о школьниках «Простые истины» в 1999 году. В 13 лет актер сыграл полного мальчишку-хулигана из 6 «А» класса Дениса Селиверстова. Но звездный путь у актера начался после фильма «Мы из будущего».

В «Мы из будущего» Козловский сыграл роль лидера в компании друзей, отправившихся в прошлое, Сергея Филатова («Борман»).

Фото: © кадр из фильма «Мы из будущего»

После этого фильма Козловкого стали приглашать в масштабные проекты, такие как «Духless», «Легенда №17», «Экипаж».

«Мне пока везет с ролями, они оказываются гораздо крупнее, чем я сам. И это счастье — примерять на себя судьбы и обстоятельства, в которых ты пока не оказался», — рассказывал Козловский в интервью «Hello!».

Алексей Чадов — «Война»

По сюжету Аслан Гугаев, командир отряда чеченских боевиков, отпускает троих пленников, среди которых солдат Иван Ермаков (Чадов) и англичанин Джон Бойл, который должен собрать два миллиона фунтов стерлингов в качестве выкупа за свою невесту Маргарет.

За отведенные ему два месяца Джон не находит нужную сумму, поэтому обращается за помощью к Ермакову. Джон и Ваня снова едут в Чечню, чтобы освободить Маргарет и русского капитана Медведева (Сергей Бодров).

Фото: © кадр из фильма «Война»

«Повзрослел сразу за месяц, и сам почувствовал. Потому что одно дело, когда тебе говорят — повзрослел, ты это не чувствуешь, а тут быстро такой скачок произошел, что я его сам ощутил на себе, и как-то даже некомфортно себя почувствовал», — рассказывал Чадов о своем состоянии после съемок в «Войне».

Владимир Вдовиченко — «Бумер»

По сюжету четверо преступников: Димон «Ошпаренный» (Андрей Мерзликин), Петя «Рама» (Сергей Горобченко), Леха «Килла» (Максим Коновалов) и Костя «Кот» (Владимир Вдовиченков) устраивают стрельбу в кафе. Друзья решают на время покинуть город на черном «бумере», но позднее вскрываются истинные причины конфликта, которые приводят к трагическим последствиям.

Актера Владимира Вдовиченко прославил сериал «Бригада», который вышел ранее, но «Бумер» стал успешным продолжением бандитской истории героя. В первой и второй частях «Бумера» Вдовиченко стал центральным персонажем и укрепил славу тогда еще начинающего артиста.

Фото: © кадр из фильма «Бумер»

«Я так и не досмотрел ни "Бригаду", ни "Бумер". Все думал: "Ай, не так сыграл! Здесь надо было повернуться, а здесь по-другому сказать...". Короче, все показалось таким ужасным», — вспоминал Вдовиченко о своей работе в интервью в 2005 году.

Марк Эйдельштейн — «Монастырь»

Молодой 20-летний актер Марк Эйдельштейн только-только начал свой путь в кино. Но уже ясно, какая картина стала стартовой в его успешном старте. Это сериал «Монастырь», где актер сыграл второстепенную роль — сына настоятеля монастыря.

В сериале Эйдельштейну пришлось исполнить постельную сцену с блогером Анастасией Ивлеевой, и вырасти из послушного, робкого подростка в окрепшего духом парня.

Фото: © кадр из фильма «Монастырь»

Зрители полюбили героя «Монастыря» и даже сравнивали актера с новым Тимоте Шаламе, в том числе из-за внешнего сходства. Эйдельштейну пророчат большой успех в кино.

После «Монастыря» вышел успешный фильм «Праведник», где у актера одна из ключевых ролей, а впереди новая главная роль в фильме «Сто лет тому вперед».

«Задача актера — разговаривать со зрителем на тему, на которую он, актер, не может не говорить. Пока что у меня получается. А вот эта история про то, что не нужно соглашаться на похожий типаж, такую же историю — это все меня не волнует», — такое мнение высказал Марк Эйдельштейн в интервью изданию «Blueprint».