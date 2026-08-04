Сайты российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах

Сайты ряда российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах. Речь идет о сайтах Альфа-Банка, ВТБ Сбербанка, «России», Россельхозбанка, «Уралсиба», ПСБ и других.

«Банк переходит на сертификаты безопасности НУЦ Минцифры. Это техническое обновление касается онлайн-сервисов. Ваши средства и операции по счетам остаются в полной безопасности», — цитирует ТАСС представителя банка «Россия».

Многие популярные браузеры не поддерживают российские сертификаты, клиентам в такой ситуации могут приходить уведомления о небезопасном соединении, и доступ в мобильные приложения банка может быть ограничен.

«Российские сайты и сервисы могут некорректно работать в иностранных браузерах из-за отзыва международных SSL-сертификатов», — уточнил представитель ВТБ.

Клиенты банков могут продолжать использовать все сервисы без ограничений в привычном браузере, установив российские сертификаты безопасности Минцифры, или скачать «Яндекс Браузер».