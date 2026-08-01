Технология 6G позволит видеть людей сквозь стены

Мобильная связь шестого поколения (6G) сможет видеть людей сквозь стены, а также измерять их дыхание и сердцебиение.

Благодаря технологии ISAC, которая объединяет передачу данных и радиолокационные функции, устройства и антенны с поддержкой 6G смогут одновременно обеспечивать связь и определять расстояние, скорость и характер движения объектов, пишет издание Heute.

В частности, технология позволит распознавать людей даже через стены. Эксперты отмечают, что под наблюдение попадет любой человек в зоне действия сети — даже если у него вообще нет смартфона.

Согласно документу, принятому в июне 2026 года Конференцией по защите данных Германии, использование методов машинного обучения также может позволить идентифицировать отдельных людей по походке, а также анализировать их жесты и черты лица.

Исследователи уже разрабатывают способы защиты пользователей. В частности, они работают над приложением, уведомляющим о том, что окружающее пространство в данный момент сканируется.