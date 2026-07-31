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Умер автор «золотого» паса на Олимпиаде-1972, баскетболист Иван Едешко

Источник:
Sibnet.ru
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Иван Едешко
Фото: © пресс-служба ЦСКА

Умер олимпийский чемпион по баскетболу в составе сборной СССР Иван Едешко, автор легендарного паса на Олимпиаде-1972, сообщила пресс-служба ЦСКА.

«Сегодня на 82-м году жизни скончался один из величайших игроков в истории нашего клуба, всего отечественного и мирового баскетбола Иван Едешко», — говорится в заявлении.

Как сообщает источник ТАСС, причиной смерти стал инфаркт.

Едешко — автор легендарного паса на Александра Белова, который принес победу сборной СССР на последних секундах финального матча Олимпиады 1972 года в Мюнхене против сборной США (51:50).

Он также является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы со сборной СССР, обладателем Кубком европейских чемпионов и восьмикратным чемпионом СССР в составе ЦСКА. Едешко стал одним из первых высоких плеймейкеров в мировом баскетболе, сделавшим зрелищные моменты естественной частью матчей и фактором больших побед.

После завершения профессиональной карьеры работал в штабе сборной СССР, где он снова стал чемпионом мира в 1982 году. С ЦСКА он трижды становился чемпионом России — как главный тренер и ассистент.

Из легендарного состава победителей Олимпиады-1972 в живых остался лишь Модестас Паулаускас, ему сейчас 81 год.

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_ASUS__

давно пора ... щёлкать языком не кули ворочать

Очаков

Гонять на авто по кладбищу? Очень странное времяпровождение.

rumatam

ну и какие народные вопросы они решат...............

_ASUS__

включая модераторов ... цифровых сервисов ... атож вононокак бывает