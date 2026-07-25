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Глобальный сбой произошел в работе ChatGPT

Источник:
Sibnet.ru
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Чат-бот ChatGPT
Фото: © Marketcomlabo

Глобальный сбой произошел в работе ChatGPT, пользователи из разных стран сообщили о неполадках в работе чат-бота компании OpenAI, следует из данных сервиса Downdetector и Detector404.

Пользователи пишут, что сервис не работает и не отвечает на запросы. Проблемы фиксируют пользователи по всему миру, в том числе из США, Великобритании, Германии и других стран.

OpenAI подтвердила данные о сбое в ChatGPT и связанных с ним сервисов — Codex и платформенных API. Компания уточнила, что необходимые меры уже предприняты, восстановление работы чат-бота «отслеживается».

Причины сбоя устанавливаются. Это третий масштабный сбой в работе ChatGPT за последнюю неделю, предыдущие фиксировались 23 и 19 июля.

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Топ комментариев

карат11

Раньше звучало более весомо - "Мужик сказал - Мужик сделал". А сейчас всё по "пасаначьи".

pepelmetal

Главное понимать, что помощь России Ирану не делает её стороной конфликта

ghtwaa

А, че песков не идет воевать??

fominviatheslav20

Главное достижение Путина за четверть века...Богатые богатеют-бедные беднеют...Классика...