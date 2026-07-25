Глобальный сбой произошел в работе ChatGPT, пользователи из разных стран сообщили о неполадках в работе чат-бота компании OpenAI, следует из данных сервиса Downdetector и Detector404.

Пользователи пишут, что сервис не работает и не отвечает на запросы. Проблемы фиксируют пользователи по всему миру, в том числе из США, Великобритании, Германии и других стран.

OpenAI подтвердила данные о сбое в ChatGPT и связанных с ним сервисов — Codex и платформенных API. Компания уточнила, что необходимые меры уже предприняты, восстановление работы чат-бота «отслеживается».

Причины сбоя устанавливаются. Это третий масштабный сбой в работе ChatGPT за последнюю неделю, предыдущие фиксировались 23 и 19 июля.