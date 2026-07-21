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Месси покинул сборную Аргентины

Источник:
Sibnet.ru
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Месси покинул сборную Аргентины
Фото: Bryan Berlin / CC BY-SA 4.0

Аргентинский форвард Лионель Месси завершил выступление за национальную сборную, сообщил журналист Эрнан Кастильо на своей странице в соцсети Х.

По его словам, Месси в раздевалке перед началом финала ЧМ-2026 произнес эмоциональную речь, в которой рассказал партнерам, что это будет его последняя игра в составе аргентинской сборной.

Аргентинцы в финале ЧМ-2026 проиграли в дополнительное время Испании со счетом 0:1 и не смогли защитить чемпионский титул, завоеванный в Катаре в 2022 году. 39-летний Месси забил на турнире восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Всего Месси провел за сборную Аргентины 207 игр и забил 125 мячей. На данный момент Месси играет за клуб «Интер Майами» в североамериканской Главной лиге футбола. Он является рекордсменом по количеству «Золотых мячей» — у него их восемь.

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Топ комментариев

Maniac.

Мед персоналу редко, но всё же повышают З/П и намного чаще реформируют. А учителя это одним словом "изгои"...

Maniac.

Да по моему на украине военной промышленности уже нет. Там максимум крупноузловую сборку проводят (тупо...

Удавиков

Да, да, да, куда же без лобби.

Toscha42

Ну да, учителя теперь ЛЮДИ, а медсестры как говно за копейки бесправно убирали, так и дальше будут.