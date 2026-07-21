Месси покинул сборную Аргентины

Аргентинский форвард Лионель Месси завершил выступление за национальную сборную, сообщил журналист Эрнан Кастильо на своей странице в соцсети Х.

По его словам, Месси в раздевалке перед началом финала ЧМ-2026 произнес эмоциональную речь, в которой рассказал партнерам, что это будет его последняя игра в составе аргентинской сборной.

Аргентинцы в финале ЧМ-2026 проиграли в дополнительное время Испании со счетом 0:1 и не смогли защитить чемпионский титул, завоеванный в Катаре в 2022 году. 39-летний Месси забил на турнире восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Всего Месси провел за сборную Аргентины 207 игр и забил 125 мячей. На данный момент Месси играет за клуб «Интер Майами» в североамериканской Главной лиге футбола. Он является рекордсменом по количеству «Золотых мячей» — у него их восемь.