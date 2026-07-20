Трамп опозорился на финале ЧМ-2026

Финал чемпионата мира по футболу 2026 года завершился политическим скандалом — президент США Дональд Трамп допустил череду грубых нарушений этикета и спортивного протокола.

Первое нарушение негласной традиции произошло в начале матча — примерно на девятой минуте игры бразильская легенда Роналдо принес Кубок мира в VIP-ложу, где находился Трамп. Американский лидер прикоснулся к трофею голыми руками.

Согласно устоявшимся футбольным правилам, право прикасаться к официальному трофею турнира имеют исключительно победители и высшее руководство FIFA. В социальных сетях поступок Трампа вызвал бурю возмущения.

Еще один конфуз произошел во время вручения трофея победителям — сборной Испании. После церемонии Трамп отказался покидать сцену, хотя после вручения трофея почетные гости должны уступить место игрокам для празднования и командного фото.

Глава FIFA Джанни Инфантино несколько раз пытался деликатно взять Трампа под локоть и увести с платформы, но президент США проигнорировал все попытки и продолжил стоять в центре подиума вместе с празднующими футболистами под дождем из золотого конфетти.

Кульминацией скандала стал эпизод во время вручения серебряных медалей аргентинцам. Защитники сборной Аргентины Кристиан Ромеро и Лисандро Мартинес отказались пожимать руку президенту США.

Трамп вошел в историю как первый действующий президент США, посетивший финал мужского мундиаля на домашней арене. В финале ЧМ-2026 сборная Испании обыграла в дополнительное время аргентинцев со счетом 1:0 и завоевала чемпионский титул.

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