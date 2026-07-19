Англия впервые за 60 лет стала призером ЧМ по футболу

Встреча в Майами завершилась победой англичан со счетом 6:4 — это первая медаль ЧМ для них с победного турнира 1966 года.

Англичане захватили инициативу с первых минут. Они после первого тайма вела со счетом 4:0, позволила сопернику сократить отставание до минимума, но в результате выиграла.

В составе сборной Англии хет-трик оформил Букайо Сака, забивший голы на 37-й, 45+1 и 87-й (с пенальти) минутах. Также точные удары по воротам французов нанесли Деклан Райс (3) и Эзри Конса (18), Джуд Беллингем (90+8).

Авторы голов у сборной Франции: Килиан Мбаппе (48, 66), Брэдли Баркола (54), Усман Дембеле (90+6).

Французы являются двукратными чемпионами мира (1988, 2018), они по два раза брали серебро (2006, 2022) и бронзу турнира (1958, 1986).