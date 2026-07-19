Испания и Аргентина разыграют футбольный чемпионский титул 2026 года

Сборные Испании и Аргентины 19 июля сыграют в финале чемпионата мира по футболу. Матч пройдет в Нью-Йорке и начнется в 22.00 по московскому времени.

Впервые в истории мужских чемпионатов мира в решающем матче встретятся действующие чемпионы Европы и Южной Америки. Также это первый финал Кубка мира, в котором сойдутся первая и вторая команды мирового рейтинга FIFA.

Аргентина уверенно прошла групповой этап, опередив Алжир, Иорданию и Австрию. В плей-офф аргентинцы в драматичном поединке обыграли Египет (3:2), а также одолели в дополнительное время Швейцарию (3:1). В полуфинале «альбиселесте» переиграли англичан — 2:1.

Испания подошла к финалу без поражений. Она заняла первое место в группе с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем. В плей-офф «фурия роха» одолела Португалию (1:0), в четвертьфинале — Бельгию (2:1). В полуфинале со счетом 2:0 испанцы выбили главных фаворитов — Францию.

Главная интрига финала — противостояние поколений. Капитан аргентинцев Лионель Месси, которому 39 лет, проводит последний матч на чемпионатах мира. На другой стороне поля — 19-летний Ламин Ямаль, которого уже называют наследником легендарного аргентинца.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп посетит финал и примет участие в церемонии вручения трофея. Прямую трансляцию финала ЧМ-2026 в России покажет телеканал «Матч ТВ», ретрансляция будет доступна на платформах Okko и «Кинопоиск».