Аргентина стала четвертым полуфиналистом на ЧМ

Сборная Аргентины в дополнительное время забила два гола и обыграла команду Швейцарии, далее ее ждет полуфинал чемпионата мира 2026 года.

После 90 минут игры счет остался — 1:1. Счет открыл полузащитник Аргентины Алексис Макаллистер (10-я минута), а сравнял его нападающий швейцарцев Дан Ндойе (67-я минута).

Швейцарцы с 72-й минуты выступали вдесятером после удаления Бреля Эмболо за вторую желтую карточку. В дополнительное время голы оформили нападающие Хулиан Альварес (112-я минута) и Лаутар Мартинес (120+1).

Впервые в истории в полуфиналах ЧМ сыграют четыре лучшие команды по рейтингу ФИФА. Франция встретится с Испанией 14 июля, Аргентина сыграет с Англией 15 июля. Оба матча начнутся в 22.00 мск.