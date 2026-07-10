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«Сбер» запустил самую крупную карту поиска топлива на АЗС

Источник:
Sibnet.ru
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Канистра на АЗС
Фото: © Sibnet.ru

«Сбер» тоже запустил карту поиска топлива на АЗС. Она работает на основе крупнейшего в России массива обезличенных платежных данных и охватывает 23 тысяч АЗС по всей стране — от крупнейших городов и федеральных трасс до небольших населённых пунктов, сообщила пресс-служба банка.

В основе карты АЗС — обезличенные данные о покупках более 100 миллионов клиентов «Сбера». Благодаря масштабу платежной инфраструктуры банк ежедневно получает миллионы сигналов о покупках топлива по всей стране, что позволяет формировать максимально полную и актуальную картину работы АЗС независимо от региона и сети.

Алгоритмы анализируют только те операции, которые с высокой вероятностью относятся именно к покупке топлива. При расчете учитываются сумма платежа, тип торговой точки и другие параметры, позволяющие отличить заправку автомобиля от покупки кофе, товаров магазина или других услуг на территории АЗС.

На основе этих данных каждой станции присваивается статус актуальности. Для каждой АЗС пользователь также может увидеть время последней зафиксированной покупки топлива.

Сервис уже доступен в веб-версиии в приложении СберБанк Онлайн. В приложении его можно найти в разделе «Для жизни». Картографической платформой проекта выступает 2ГИС. Информация обновляется автоматически по мере поступления новых обезличенных платтежных данных.

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Топ комментариев

Tanatholog

Да и мы, вроде как, на страны НАТО не нападали.Тем временем, НАТО тихой сапой обложило нас со всех сторон...

DEMON01

А как же в одной лодке и затянуть пояса.

kaisik

Я уже запереживал инфляция и цены из за топливо в верх полетят. Что бы голова не болела как же теперь...

Uynachalnica

Самыя бедные! А как же СВО? Постройте 5 армат, и отправьте Краматорск захватывать!