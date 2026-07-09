Российские волейболисты вернулись в международный спорт

Международная федерация волейбола (FIVB) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации.

В пресс-релизе отмечается, что после решения МОК о снятии ограничений на выступление россиян им «будет разрешено вернуться к соревнованиям FIVB».

«Такой подход отражает приверженность FIVB защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от их гражданства», — говорится в заявлении.

Сборные России восстановят в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое они имели на момент их заморозки.

Вопрос о демонстрации национальной символики будет решаться по усмотрению FIVB и Европейской конфедерации волейбола (CEV).

FIVB отстранила россиян от международных турниров после начала военной операции на Украине в 2022 году.