Россиянка стала победительницей «Ролан Гаррос»

Россиянка Мирра Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В финале 19-летняя теннисистка обыграла 114-ю ракетку мира польку Майю Хвалиньскую. Матч завершился со счетом 6:3; 6:2. После победы в финале Открытого чемпионата Франции россиянка возглавит чемпионскую гонку WTA.

Андреева стала третьей самой молодой чемпионкой турнира «Большого шлема» в XXI веке. В этом столетии моложе были только россиянка Мария Шарапова (17 лет) и британка Эмма Радукану (18 лет).

До Андреевой российская теннисистка последний раз выиграла турнир Большого шлема в 2014 году — тогда победу в финале Открытого чемпионата Франции одержала Мария Шарапова.