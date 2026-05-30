Обновление iPhone «сломало» аккумуляторы

Пользователи iPhone стали жаловаться на профильных форумах на быструю разрядку аккумулятора после обновления операционной системы до iOS 26.5.

Прошивка «сломала» процесс зарядки — смартфоны после установки обновления начинают перегреваться и гораздо быстрее разряжаться, а пополнение аккумулятора замедляется почти втрое по сравнению с предыдущими версиями iOS.

В некоторых случаях заряд аккумулятора доходит со 100% до нуля всего за час, следует из сообщений владельцев. Компания Apple пока никак не прокомментировала жалобы пользователей.

Прошивка iOS 26.5 вышла 11 мая 2026 года, она устанавливается на iPhone в автоматическом режиме. Принудительный откат обновления на более старую версию возможен только через джейлбрейк.

