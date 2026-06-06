Почему спортсмены бегают против часовой стрелки

Бегуны, конькобежцы и даже велосипедисты на любом легкоатлетическом стадионе движутся исключительно в левую сторону — против часовой стрелки. Когда и почему возникла такая традиция?

Движение против часовой стрелки в любом забеге или заезде по виражу — незыблемое правило профессионального спорта. Такое требование зафиксировано в своде правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

На первых Олимпиадах в истории (с 1896 по 1912 годы) участники Игр бегали «направо». Изменения утвердили в 1913 году после соответствующего предложения атлетов — с этого момента спортсмены двигаются к финишу против часовой стрелки.

Почему бег «налево» эффективнее

Движение против часовой стрелки связано с предпочтениями, заложенными в человеческой биомеханике. Более 80% людей на планете — правши. Это означает, что у большинства спортсменов правая нога физически более сильная.

При беге против часовой стрелки спортсмен наклоняет тело внутрь дорожки — влево. Правая нога при этом совершает более широкий и мощный шаг, эффективно двигая тело вперед на виражах. Если бежать в противоположную сторону, скорость падает.

Еще один важный нюанс заключается в гемодинамике — кровь проходит по венам слева направо. Когда атлет бежит против часовой стрелки, возникающая на поворотах центробежная сила помогает крови быстрее возвращаться к сердцу.

Это улучшает насыщение мышц кислородом и повышает выносливость на дистанции. Если бежать по часовой стрелке, наблюдается обратный эффект, физиологическая нагрузка на организм возрастает, спортсмен быстрее устает.