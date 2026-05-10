Bloomberg сообщил о рекордном истощении мировых запасов нефти

Bloomberg
Мировые запасы нефти на фоне войны на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива истощаются с рекордной скоростью, что грозит резким скачком цен и дефицитом топлива, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

С 1 марта по 25 апреля мировые запасы нефти сокращались примерно на 4,8 млн баррелей в сутки. Это превышает предыдущий пик квартального сокращения, зафиксированный Международным энергетическим агентством (МЭА). Около 60% падения пришлось на сырую нефть, остальное — на нефтепродукты, следует из расчетов Morgan Stanley.

Эксперты Bloomberg отмечают, что снижение запасов усиливает риск резкого роста цен и дефицита топлива. ОЭСР могут уже в июне приблизиться к уровню «операционное напряжение», а к сентябрю — к «операционному минимуму», то есть минимальному объему нефти, необходимому для работы трубопроводов, терминалов и хранилищ.

В перспективе резкое сокращение мировых запасов приведет к усилению давления на рынок после открытия Ормузского пролива, поскольку правительства и компании будут спешить пополнить их, считают эксперты.

