Кремль подтвердил продление перемирия с Украиной

Sibnet.ru
Ушаков и Путин
Фото: Official website of the President of Russia / CC BY 4.0

Россия согласилась поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, Россия и Украина также проведут обмен пленными по формуле «тысячу на тысячу». Официальный представитель Кремля отметил, что «договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США».

Ушаков подчеркнул, что эта инициатива «идет в развитие» последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Он состоялся 29 апреля. Тогда Владимир Путин выразил готовность объявить перемирие ко Дню Победы.

Согласно договоренностям, перемирие теперь продлится три дня — с 9 по 11 мая. Первоначально Россия объявила о введении режима прекращения огня на 8 и 9 мая, а Украина в одностороннем порядке ввела «режим тишины» с 5 на 6 мая.

Топ комментариев

se 34

Ребят я призываю всех 9 мая жарить шашлыки, у нас в сибири обещают теплую погоду и давайте возьмем мяса,...

krasprol

И всего то почти десять лет.И опять планируется...Проект запустили в начале 2000 годов...

inferno81

Лидеры других стран всегда и до войны посещали 9 мая Москву .Причём здесь , Боится Путин за свою жизнь

Qprovessional

где это снижение в Москве? у нас ничего не подешевело