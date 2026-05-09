Кремль подтвердил продление перемирия с Украиной

Россия согласилась поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, Россия и Украина также проведут обмен пленными по формуле «тысячу на тысячу». Официальный представитель Кремля отметил, что «договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США».

Ушаков подчеркнул, что эта инициатива «идет в развитие» последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Он состоялся 29 апреля. Тогда Владимир Путин выразил готовность объявить перемирие ко Дню Победы.

Согласно договоренностям, перемирие теперь продлится три дня — с 9 по 11 мая. Первоначально Россия объявила о введении режима прекращения огня на 8 и 9 мая, а Украина в одностороннем порядке ввела «режим тишины» с 5 на 6 мая.