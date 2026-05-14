Яна Лантратова стала уполномоченным по правам человека

ТАСС
Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова
Фото: duma.gov.ru / CC BY 4.0

Госдума в результате тайного голосования назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в России. У Татьяны Москальковой истек срок полномочий.

Это решение поддержали 301 депутат, против проголосовали четыре человека, двое воздержались. Кандидатура Лантратовой, председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, была выдвинута фракцией «Справедливая Россия».

«Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, справедливостью и голосом совести», — приводит ТАСС текст присяги, зачитанный Лантратовой

На должность уполномоченного по правам человека в РФ было выдвинуто три кандидатуры от думских оппозиционных фракций. Помимо Лантратовой, на пост также претендовали член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев (КПРФ), первый зампредседателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев (ЛДПР).


В апреле 2026 года истек срок полномочий уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которая занимает этот пост с 2016 года.

