Госдума утвердит нового уполномоченного по правам человека

Госдума на пленарном заседании в четверг, 14 мая рассмотрит вопрос о назначении нового уполномоченного по правам человека в России, сообщила пресс-служба российского парламента.

Полномочия уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой истекли 22 апреля 2026 года. Она занимала этот пост два пятилетних срока подряд. По закону, один человек не может оставаться на должности омбудсмена более двух сроков подряд.

Ранее Госдуму были внесены три кандидатуры на должность Уполномоченного по правам человека в РФ. «Состоятся выступления кандидатов. Также они ответят на вопросы представителей всех политических фракций», — сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Фракция КПРФ выдвинула кандидатуру члена комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артема Прокофьева, фракция ЛДПР — первого зампредседателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Ивана Сухарева.



Фракция «Справедливая Россия» — председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову. Ее кандидатуру поддержала фракция «Единая Россия».