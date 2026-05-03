Нейробиолог назвал способ быстро разбудить мозг с утра

Белковые продукты и физическая активность помогут утром быстро разбудить мозг и активизировать когнитивные функции, рассказал нейробиолог Рамзес Алькайд.

Для быстрого пробуждения умственных функций нужно в течение нескольких недель сформировать привычку начинать день с физических упражнений и полноценного завтрака с достаточным содержанием белка, приводит Men's Journal совет ученого.

По его словам, сочетание физической нагрузки и белкового питания способствует улучшению кровоснабжения префронтальной коры — области мозга, отвечающей за внимание, планирование и принятие решений.



Это также поможет синхронизировать гормональные процессы. Утренние часы характеризуются повышенной концентрацией определенных гормонов в организме, включая кортизол и тестостерон. Режим заставит биологические системы работать согласованно, пояснил нейробиолог.