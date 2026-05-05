Найден простой способ сохранить острый ум

Снижение объема жира на животе замедляет старение мозга и поддерживает когнитивные функции, выяснили американские ученые. Результаты исследования опубликовал журнал Nature Communications.

Многолетнее наблюдение за добровольцами показало, что у людей с меньшим накоплением висцерального жира объем мозга уменьшался значительнее медленнее, также лучше работали серое вещество и гиппокамп — зона, отвечающая за память.

Ученые подчеркивают, что ключевым фактором оказалась не сама потеря веса, а именно снижение висцерального жира, который накапливается вокруг внутренних органов. Чаще всего такой жир откладывается на животе. Подкожный жир на результаты не влиял.

Висцеральный жир относится к модифицируемым факторам здоровья — это довольно легко корректировать тренировками и правильным питанием, что позволит замедлить ухудшение когнитивных функций, отметили авторы исследования.

