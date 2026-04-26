Лягушка первой сняла маску в финале шоу «Маска»

Лягушка первой открыла лицо в финале седьмого шоу «Маска» на НТВ.

После выступления финалистов Валерия, Регина Тодоренко, и Тимур Родригез проголосовали за Лягушку, Сергей Лазарев был за Суриката. Филипп Киркоров сказал, что его мнение уже ничего не решит и все-таки проголосовал за свою невестушку — Лягушку.

Члены жюри были уверены, что под маской скрывается актриса Александра Усруляк. И они не ошиблись.

В суперфинал прошли Бобер, Жираф, Сурикат.

В шоу «Маска» участвовали Одуванчик (Роза Сябитова), Жук (Дмитрий Тарасов), Богатырь (Илья Зудин), Коралл (Катя Лель), Баран (Андрей Норкн), Лиса (Маргарита Суханкина), Гиппопотам (Родион Газманов), Снегирь (Арсений Бородин), Колибри (Зара), Месяц (Александра Воробьева).