Россия вывела на орбиту новые военные спутники

Ракета «Ангара-1.2» вывела на целевые орбиты военные спутники, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Старт ракеты-носителя с космодрома Плесецк и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Космические аппараты приняли на управление наземные средства космических войск, уточнило ведомство.

Отмечается, что с аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатно.

«Ангара-1.2» — российская двухступенчатая ракета-носитель легкого класса, предназначенная для вывода на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки до 3,5 тонн. Первый орбитальный запуск ракеты состоялся 29 апреля 2022 года.