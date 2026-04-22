Российская армия разбомбила объекты энергетики Украины

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ, сообщила пресс-службы Минобороны.

Участие в атаке принимали российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Военные также ударили по местам хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия и поразили пункты дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Российская армия 20 апреля нанесла групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, включая транспортную и аэродромную инфраструктуру, которую используют украинские военные.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что дальние удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.