Баканов рассказал об атаке дронов на космодром Плесецк

Украина пыталась атаковать беспилотниками космодром Плесецк во время запуска спутников широкополосного доступа в интернет, заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

«Когда говорят, что космос вне политики, наши «друзья» сделали все, чтобы этот пуск не состоялся. У нас в этот день были попытки прилетов серьезные по космодрому, но тем не менее совместные боевые расчеты предприятий «Роскосмоса» и космических войск осуществили заданное», — сказал глава госкорпорации.

Путин, в свою очередь, поздравил Баканова с успешным развертыванием российской низкоорбитальной широкополосной группировки связи.

Руководитель «Роскосмоса» отметил, что это важное событие состоялось около двух недель назад. Тогда компания «Бюро 1440» сообщила о выводе на орбиту первых 16 спутников целевой группировки связи.