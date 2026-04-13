Патрушев обвинил соседние страны в ударах по портам России

Помощник президента России Николай Патрушев
Помощник президента России Николай Патрушев
Сопредельные государства стали соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам в Балтийском море, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Судите сами. Расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области более 1400 километров. Такой маршрут требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходит», — сказал в интервью «Российской газете» Патрушев.

Так он ответил на вопрос об атаках дронов на порты в Приморске и Усть-Луге. По его словам, жителям Эстонии рассылают «смс-оповещения и листовки, заранее напечатанные в типографии, о возможном появлении в небе беспилотников».

«Финляндия, на территории которой находят упавшие украинские дроны, прямо заявила, что не будет требовать от Украины прекращения ударов по Ленинградской области. Что тут комментировать?», — задался Патрушев вопросом.

МИД России 6 апреля предупредил Литву, Эстонию и Латвию об ответе за разрешение на пролет украинских беспилотников через свои территории.

