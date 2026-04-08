НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Times рассказала об ультиматуме России странам Балтии

Источник:
Times
396 2
Флаги стран Балтии
Фото: © Wikimedia

Россия предупредила Литву, Эстонию и Латвию об ответе за разрешение на пролет украинских беспилотников через свои территории, пишет британская газета Times со ссылкой на источники.

Москва предупредила государства — члены НАТО в Балтийском регионе, что они получат ответ, если позволят Украине использовать свое воздушное пространство для атак беспилотников по РФ, рассказали источники.

Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил, что в страну залетел сбившийся с курса украинский беспилотник, который упал и взорвался в Варенском районе. Затем премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о падении украинского дрона.

Накануне политолог Сергей Станкевич заявлял, что открытие странами Балтии своего неба для пролета украинских беспилотников будет означать их вступление в военный конфликт с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва сделает выводы, если страны Евросоюза предоставят свое воздушное пространство для ударов украинских дронов по северо-западу России.

Оборона #Военная политика
Обсуждение (2)
