Times рассказала об ультиматуме России странам Балтии

Россия предупредила Литву, Эстонию и Латвию об ответе за разрешение на пролет украинских беспилотников через свои территории, пишет британская газета Times со ссылкой на источники.

Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил, что в страну залетел сбившийся с курса украинский беспилотник, который упал и взорвался в Варенском районе. Затем премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о падении украинского дрона.

Накануне политолог Сергей Станкевич заявлял, что открытие странами Балтии своего неба для пролета украинских беспилотников будет означать их вступление в военный конфликт с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва сделает выводы, если страны Евросоюза предоставят свое воздушное пространство для ударов украинских дронов по северо-западу России.